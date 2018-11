Suspenden el desahucio a una mujer previsto para este martes

Publicado 12/11/2018 15:06:57 CET

El desahucio previsto para este martes a M., una mujer que vive en un piso del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi), pagando un alquiler social de 300 euros al mes, ha sido suspendido hasta el 8 de enero, según han informado desde la plataforma Stop Desahucios.

Ante esto, la concentración para intentar evitar el desahucio que estaba prevista para este martes a las 10.30 horas ha sido cancelada.

Uno de los portavoces de esta plataforma, Joan Segura, ha explicado que "el Ibavi esconde el expediente" de este caso ya que cuando ha sido solicitado por la inquilina no se lo han entregado porque sus "servicios jurídicos tiene que revisar que puede entregarle y que no". "Da la impresión de que no han procedido bien respecto a la deuda", ha dicho.

Según la demanda del Ibavi, M. adeuda 17.000 euros por impagos, motivo que originó que se ordenase su desahucio.

Desde la plataforma creen que en este caso, el Ibavi no habría activado los protocolos de exención de pago a pesar de que la mujer ha estado desempleada o ha contado con muy poco ingresos.

INQUILINA DESDE HACE 15 AÑOS

M. es inquilina del Ibavi desde hace 15 años. Desde que empezó la crisis, ha combinado empleos muy precarios con el paro llegando a quedarse sin ingresos en varias ocasiones.

Ante esto, aseguran que la trabajadora social del Ibavi nunca informó a M. de que le podía suspender la obligación de pago por un tiempo o reducirle las cuotas. Tras esto, se inició el procedimiento de desahucio, según explican desde la Plataforma Antidesahucios.