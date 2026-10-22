El Teatre Principal de Palma estrena la 41ª temporada de ópera con 'Faust', de Charles Gounod - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Teatre Principal de Palma estrena la 41ª temporada de ópera con 'Faust', una de las obras más emblemáticas del repertorio lírico francés de Charles Gounod. La producción podrá verse en la Sala Gran los días 28 y 30 de octubre y el 1 de noviembre.

La producción llega a Palma en una "espectacular producción escénica" de la Opéra de Lille en coproducción con la Opéra-Comique (París) y el Palazzetto Bru Zane - Centro de Música Romántica Francesa- (Venecia), que se estrenó en la capital francesa hace poco más de un año.

Según ha destacado el Consell de Mallorca en una nota de prensa tras la presentación de la temporada, esta versión recupera el formato primigenio que se representó por primera vez en el Théâtre-Lyrique de París el 19 de marzo de 1859, la cual tiene la particularidad de contar con pasajes dialogados.

En la obra participan más de 120 artistas y profesionales. La puesta en escena es de Denis Podalydès, mientras que Alejandro Cantalapiedra es el director musical. El director de escena encargado de la reposición es Laurent Delvert.

El elenco de solistas está encabezado por Nicolás Cavallier (Méphistophélès), Sunnyboy Dladla (Faust), Verónica Granatiero (Marguerite), Yiorgo Ioannou (Valentín), la mallorquina Begoña Gómez (Siebel) y Laura Vila (Dame Marthe). Completan el reparto los mallorquines Joan Miquel Muñoz (Wagner) y Jordi Fontana (Captaire), miembro del coro del Teatre Principal.

Uno de los grandes atractivos de esta producción es el vestuario, firmado por el prestigioso diseñador Christian Lacroix. La escenografía es de Éric Ruf y la iluminación, de Bertrand Couderc, que destaca por su complejidad técnica.

También actúan los bailarines Louise Carrière y Elsa Tagawa, con una coreografía de Cécile Bon, y los actores Léo Reynaud y Alexis Debieuvre. El coro del Teatro Principal y la Orquesta Sinfónica de Baleares completan el cuadro artístico de esta ópera.

La ópera 'Faust' de Charles Gounod es una de las obras más célebres y representadas del repertorio lírico francés. La última función en el Teatre Principal de Palma tuvo lugar el 28 de junio de 2009, dentro de la 33ª temporada de ópera.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha destacado que la temporada de ópera es "una de las grandes citas culturales" de la isla y "un ejemplo del compromiso de la institución insular con una programación artística de primer nivel, capaz de acercar al público producciones internacionales de gran calidad".

El director de la institución teatral, Miquel Martorell, ha señalado que "'Faust' es una producción que destaca por la ambición escénica, la belleza visual y la capacidad de transportar al espectador a un universo de gran fuerza poética".

"Poder presentar en Palma esta versión original con diálogos en francés es una oportunidad excepcional y una muestra del nivel de la temporada que iniciamos", ha resaltado.