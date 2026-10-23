Técnicos de emergencias sanitarias denuncian la "inacción" de Gsaib ante el "deterioro" de las instalaciones en Eivissa

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EIVISSA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Empresa de Gestión Sanitaria y Asistencial de Baleares (Gsaib) ha denunciado públicamente la "inacción" de la empresa ante el "grave deterioro" de las instalaciones en Eivissa y la "falta de seguridad" en la base de los técnicos de emergencias sanitarias.

En un comunicado, los representantes de los trabajadores han apuntado a "irregularidades" detectadas como filtraciones de agua, humedades y la falta de una zona cubierta para estacionar la ambulancia, situaciones "que ponen en riesgo la seguridad de los trabajadores sin que se hayan adoptado soluciones efectivas pese a las denuncias previas".

El Comité de Empresa ha insistido en denunciar públicamente la "falta de actuación de la empresa y de las autoridades competentes" para que tomen las medidas pertinentes, asegurando que estas condiciones se agravan cada vez que se producen episodios de lluvia impidiendo a los profesionales desarrollar sus guardias en unas instalaciones "adecuadas y seguras".

En concreto, los trabajadores han asegurado que, en días de lluvia, el agua se filtra por el techo de la habitación destinada al descanso de los trabajadores, provocando que el suelo quede completamente encharcado y que la estancia presente importantes problemas de humedad.

Según han advertido también, a esta situación se suma que, en el Hospital Can Misses, la zona de estacionamiento de la ambulancia carece de una cubierta que proteja tanto al vehículo como a los elementos de conexión eléctrica.

En consecuencia, el cable de conexión queda expuesto a la intemperie y a la lluvia, una circunstancia que genera preocupación por los posibles riesgos asociados y que requiere una evaluación técnica y una solución inmediata, han sostenido.

"Lo más grave es que estos problemas no son nuevos ni desconocidos para la empresa", han reiterado desde el Comité de Empresa, recordando que los problemas persisten y los trabajadores soportan unas condiciones que consideran "inaceptables".

El Comité ha considerado "inadmisible" que los profesionales encargados de atender las emergencias sanitarias tengan que desarrollar su jornada en unas instalaciones que presentan deficiencias de esta naturaleza.

También han lamentado no disponer de los equipos de protección como las botas de agua o chubasqueros para atender a la ciudadanía en días de lluvia.

"No se puede normalizar que los trabajadores tengan que preocuparse por su propia seguridad mientras esperan una activación para atender una emergencia. Una base operativa debe ofrecer protección, seguridad y unas condiciones adecuadas para el descanso, no convertirse en una fuente adicional de riesgo cuando las condiciones meteorológicas son adversas", han insistido.

Desde el Comité de Empresa han exigido la reparación inmediata de las filtraciones del techo y la eliminación de los problemas de humedad en la zona de descanso.

También, la adecuación de las instalaciones para garantizar unas condiciones dignas de salubridad, habitabilidad y seguridad y la instalación de una cubierta en la zona de estacionamiento que proteja la ambulancia y evite que los elementos de conexión queden expuestos a la lluvia.

Asimismo, han reclamado la evaluación urgente de los riesgos laborales existentes y un compromiso por escrito por parte de Gsaib, con actuaciones concretas y plazos definidos para resolver definitivamente estos problemas.