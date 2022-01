Las temperaturas mínimas bajan hasta los -2ºC en Escorca y -1ºC en Lluc

PALMA/MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las temperaturas mínimas han bajado este lunes hasta los -2ºC en Escorca, con heladas débiles en la Serra de Tramuntana, -1ºC en Lluc y -0,2ºC en Sa Pobla, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Además, otros cuatro municipios de Mallorca (Petra, Binissalem, Sineu y Palma) han registrado este lunes temperaturas mínimas de 0ºC.

En el caso de Menorca, las temperaturas mínimas más bajas se han dado en Cala Galdana (4ºC), Aeropuerto de Menorca (4ºC) y Ciudadela (4ºC). En las Pitiusas, Sant Joan (3ºC), Sant Antoni (4ºC) e Ibiza (6ºC) han registrado las temperaturas más bajas.

Respecto a las precipitaciones, en las últimas 24 horas se han contabilizado 6 l/m2 en Portocolom, 2 l/m2 en Santanyí, 1 l/m2 en Campos y 1 l/m2 en Porreres.

Para este lunes, la Aemet pronostica cielo nuboso tendiendo por la tarde a intervalos nubosos. Habrá alguna precipitación ocasional en las Pitiusas, que de forma débil y dispersa podría también presentarse en Mallorca. Las temperaturas nocturnas irán en ascenso, con heladas débiles en zonas altas de la Serra de Tramuntana, y diurnas con pocos cambios.

TEMPERATURAS MUY FRÍAS Y POCAS LLUVIAS

El mes de enero de 2022 se está caracterizando por el tiempo frío y seco, que impide el paso de borrascas y deja los cielos soleados durante el día y temperaturas muy bajas por la noche y de madrugada y esta es la situación que se espera también para los próximos días, según la Aemet.

A esta situación está ayudando asimismo, según el portavoz de la Aemet, Rubén del Campo, que los vientos están soplando flojos o en calma, lo que favorece que el aire frío se acumule en zonas bajas cercanas al suelo, lo que contribuye a que las heladas sean más intensas.

No obstante, señala que a pesar de estas temperaturas "tan bajas de riguroso invierno", no se puede hablar de ola de frío, puesto que a pesar de la persistencia del fenómeno "no se han superado simultáneamente los tres umbrales necesarios para poder hablar de ola de frío". Estos son intensidad de las bajas temperaturas, extensión territorial y duración. "Insistimos, no estamos en una ola de frío en España para esta última semana de enero", ha apostillado.

Esta semana, según indica, el bloqueo anticiclónico seguirá afectando a España y a buena parte de Europa Occidental, de modo que se mantendrá el tiempo seco y soleado, con heladas nocturnas en amplias zonas del centro y mitad norte y ambiente más suave durante el día.

Sí llegarán vientos de componente este, desde el Mediterráneo, que son húmedos y que podrían dejar algunas lluvias en puntos de Baleares, la Comunidad Valenciana, la región de Murcia y el sur de Andalucía.

En cuanto al martes y miércoles, el portavoz pronostica que de nuevo los cielos estarán en general poco nubosos o despejados, salvo en Baleares y en las regiones mediterráneas, donde será posibles las lluvias y los chubascos que serán débiles en general y quizá algo más intensas en el área del Estrecho.

Respecto a la segunda mitad de la semana, Del Campo expone que seguirán las altas presiones y pueden darse precipitaciones el jueves y el viernes en el área Mediterránea y en el Estrecho.

El viernes prevé que los vientos rolen a componente norte lo que provocará que aumente la nubosidad en las comunidades cantábricas y Pirineos donde se podrán producir precipitaciones débiles generalizadas en esas zonas, mientras en el resto del país predominarán los cielos poco nubosos, con algunos bancos de niebla en el interior y "ausencia casi total de lluvias".

Respecto a las temperaturas, no prevé grandes cambios, aunque de cara al fin de semana podría incrementarse la diferencia de temperaturas entre la madrugada y las horas centrales del día. De ese modo, espera heladas de nuevo en el norte y la zona centro, que se extenderán el fin de semana hacia la meseta sur. Durante el día se podrá superar los 20ºC en puntos del valle del Guadalquivir.