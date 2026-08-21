El temporal deja una racha de viento de 121 kilómetros por hora en el aeropuerto de Menorca

Archivo - Vista del oleaje. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El temporal que ha azotado Baleares en la pasada noche y madrugada ha dejado una racha de 121 kilómetros por hora en el aeropuerto de Menorca.

Según la información de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) consultada por Europa Press, las rachas fueron acompañadas por precipitaciones muy fuertes, de hasta siete litros por metro cuadrado en diez minutos y un descenso de la temperatura de casi diez grados.

También se han observado fuertes rachas de viento en Porreres, con 99 km/hora, y Cabrera, con 95 km/hora. Entre los 70 y los 76 km/hora se han anotado rachas en otros puntos de Mallorca como Son Servera, Manacor, Llucmajor y el puerto de Sóller.

En el caso de Menorca, además de los 121 km/hora del aeropuerto, se han anotado rachas de 85 km/hora en Es Mercadal. En el aeropuerto ha habido rachas por encima de los 90 km/hora.

En cuanto a las precipitaciones en las últimas horas, destacan los 13 litros en el aeropuerto de Menorca, los 11 de Porreres y los ocho de Sant Antoni.