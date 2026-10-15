Terraferida y 'Menys turisme, més vida' exigen al nuevo delegado del Gobierno la investigación sobre las cargas del 26J

Archivo - Cargas policiales durante una manifestación contra la saturación turística, a 26 de julio de 2026, en Palma de Mallorca, Islas Baleares (España) - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Terraferia y 'Menys turisme, més vida' han exigido al que será el nuevo delegado del Gobierno en Baleares, Pere Joan Pons, que lleve a cabo y haga pública la investigación sobre las cargas policiales ocurridas tras la manifestación contra la masificación turística que el pasado 26 de julio reunió a decenas de miles de personas en Palma.

Ambas organizaciones han hecho esta reclamación este jueves tras conocer que Pons será el sustituto de Alfonso Rodríguez, que el martes anunció su dimisión para centrarse en su candidatura a la alcaldía de Calvià.

"Bienvenido. ¿Podrá acabar el informe que su predecesor dice que inició sobre las cargas policiales del 26J? Nunca en 50 años de manifestaciones en defensa del territorio se había producido ninguna carga ni provocación. ¿A qué responde la represión de este verano?", ha sostenido Terraferida en redes sociales.

En esta línea, desde 'Menys turisme, més vida', uno de sus portavoces, Jaume Pujol, ha explicado a Europa Press que plantean al nuevo delegado las mismas exigencias que al saliente: "que asuma sus competencias y haga avanzar la investigación".

Según Pujol, el hasta ahora delegado no ha asumido responsabilidades por las cargas policiales que, ha remarcado, "fueron muy graves", dejando decenas de heridos. "No ha asumido responsabilidades ni ha hecho asumirlas a quienes tocaba", ha remarcado.

La plataforma ya denunció públicamente el pasado martes que Rodríguez dejara el cargo sin haber dado cuenta de la investigación. Un día después de la manifestación, el delegado convocó una rueda de prensa para informar que había pedido al jefe superior de la Policía Nacional en Baleares, José Antonio Puebla, que "con rigor y brevedad" elaboraran un informe para esclarecer qué motivó unas cargas que tildó de "violentas y desmedidas".

El portavoz ha lamentado que este anuncio se hiciera hace más de dos meses y sigan sin conocer el informe. A su parecer, "el PSOE está dejando pasar tiempo para que la gente se olvide de lo que pasó".

Cabe recordar que una veintena de personas se pusieron en contacto en agosto con Alerta Solidària y 'Menys turisme, més vida' para denunciar ante los juzgados las agresiones que recibieron en la manifestación.

No obstante, por el momento estas denuncias no se han presentado. "Haremos todo lo posible para que las denuncias salgan adelante, porque no podemos confiar en los responsables políticos", ha zanjado Pujol.