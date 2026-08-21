El tiempo en Baleares para este fin de semana: aún con probables chubascos hasta la tarde del sábado

Archivo - La lluvia descargando con intensidad en Palma (Mallorca). - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los chubascos y tormentas continuarán durante este viernes y podrán ser localmente fuertes, con posibles acumulaciones de 20 litros por metro cuadrado en una hora hasta las 18.00 horas -durante la primera mitad del día, en Palma, ya se han recogido de seis a ocho litros por metro cuadrado-, según ha informado a Europa Press el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Jorge Rodríguez.

En cuanto a las temperaturas diurnas, este viernes han bajado en Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera, de forma incluso notable en algunos puntos, con máximas de 31 a 35 grados centígrados (ºC).

De cara al sábado, se esperan intervalos nubosos en Baleares, aún con probables chubascos, principalmente en el sur del archipiélago. De hecho, según previsiones de la Aemet, en las Islas Pitiusas se activará el aviso amarillo por posibles acumulaciones 20 litros por metro cuadrado en un hora durante toda la madrugada y hasta las 11.00 horas.

La nubosidad disminuirá por la tarde, hasta quedar el cielo poco nuboso. En cuanto a las temperaturas, se mantendrán sin cambios o bajarán ligeramente, con mínimas de 20 a 24 ºC y con máximas de 31 a 34 ºC.

El domingo se espera una jornada estable, con el cielo poco nuboso y con unas temperaturas que se mantendrán sin cambios o subirán ligeramente. Se prevén mínimas de 20 a 24 ºC y máximas de 31 a 35 ºC.

No obstante, Rodríguez ha destacado que el lunes todavía se podrá producir algún chubasco acompañado de tormenta y barro. Además, a lo largo de la semana, las temperaturas se irán recuperando y se podrán alcanzar los 37 ºC de máxima en algunos puntos de las Islas.

Preguntado acerca de la normalidad térmica, Rodríguez ha señalado que Baleares aún está con temperaturas por encima de lo habitual para esta época del año y seguirá siendo así durante las próximas semanas. Eso sí, para mediados de septiembre los modelos de Aemet apuntan hacia una normalidad respecto a las temperaturas.