El tiempo en Baleares este fin de semana: estabilidad, lluvias ocasionales y máximas de 26 grados

Peatones se protegen de la lluvia bajo sus paraguas, durante el paso de la borrasca Joseph. A 27 de enero del 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press

PALMA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El fin de semana en Baleares se presenta con estabilidad meteorológica en general, con unas temperaturas ligeramente por encima de los parámetros habituales para esta época del año pero con probabilidad de algún chubasco disperso.

El portavoz adjunto de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Baleares, Jorge Rodríguez, ha señalado este viernes a Europa Press que esta jornada se presenta con intervalos nubosos y sin descartar por la noche alguna precipitación débil y ocasional en Menorca y norte de Mallorca. Las temperaturas se mantienen con pocos cambios y se alcanzarán máximas de 23 a 25 grados en todo el archipiélago, según la predicción meteorológica.

De cara al sábado, continuarán los intervalos nubosos en las Islas, todavía con probabilidad de chubascos dispersos en Menorca y en el norte de Mallorca. Durante la madrugada las temperaturas se quedarán en valores de diez a 18ºC, mientras que las máximas bajarán hasta los 19 a 23ºC.

El domingo será la jornada más estable, con el cielo poco nuboso o con intervalos nubosos. No obstante, subirán las temperaturas diurnas, con máximas que alcanzarán valores de 23 a 26ºC.

Las temperaturas diurnas habituales para esta época del año son de 22 o 23ºC, por lo que Rodríguez ha indicado que el viernes y el domingo se registrarán valores por encima de lo normal, pero "no se podrá hablar de calor".

La semana que viene continuará el tiempo estable sobre Baleares y, según los modelos de la Aemet, las temperaturas irán subiendo progresivamente. Será una semana marcada por el sol, la poca intensidad del viento y unas temperaturas ligeramente más cálidas.