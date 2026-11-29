Archivo - El Parque del Mar frente al Paseo Marítimo - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para hoy, domingo 29 de noviembre, en Baleares intervalos nubosos, sin descartar alguna precipitación débil, aislada y ocasional en Mallorc, Eivissa y Formentera a partir de la tarde.

No se descarta que haya algún banco de niebla matinal y se espera viento flojo del nordeste o en calma. Las temperaturas nocturnas presentarán pocos cambios o un ascenso y las diurnas bajarán ligeramente.