El tiempo hoy, jueves 22 de octubre, en Baleares. - AEMET

PALMA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves en Menorca y norte de Mallorca, intervalos nubosos con alguna precipitación en general débil y ocasional; en el resto, predominio de cielo poco nuboso.

Temperaturas con pocos cambios, o en descenso las nocturnas. Viento entre flojo y moderado de componente norte tendiendo a flojo variable por la mañana y moderado del sur y suroeste por la noche.