El tiempo hoy, sábado 15 de agosto, en Baleares

Predicción meteorológica para hoy, sábado 15 de agosto, en Baleares - AEMET

PALMA, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado en Baleares predominio de cielo poco nuboso con nubes de evolución diurna y por la tarde en Mallorca y Menorca chubascos que, preferentemente en el interior de Mallorca, podrían ser fuertes y acompañados de tormenta y granizo.

Las temperaturas presentarán pocos cambios, con noches tropicales o tórridas. El viento será flojo de componente este con brisas costeras.