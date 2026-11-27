El tiempo hoy, viernes 27 de noviembre, en Baleares. - AEMET
PALMA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes intervalos nubosos con algún chubasco o tormenta ocasional de madrugada, tendiendo por la mañana a predominio de cielo poco nuboso sin descartar alguna precipitación débil y ocasional en Menorca.
Temperaturas nocturnas en descenso localmente notable y diurnas con pocos cambios. Viento en general flojo de componente norte girando a componente oeste al mediodía.