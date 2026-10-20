El tiempo tenderá a la estabilidad desde este miércoles en Baleares aunque sin descartar lluvias débiles

Archivo - Sol y nubes en Palma con la Catedral de fondo. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha previsto que a partir del miércoles el tiempo se estabilizará en Baleares, pese a que continuarán los intervalos nubosos con posibilidad de lluvias débiles.

La delegada de la Aemet en Baleares, María José Guerrero, ha indicado, en declaraciones a Europa Press, que el primer frente de precipitaciones de la dana Adam ya habría pasado, aunque este martes se mantienen los avisos amarillos por la llegada de un segundo frente acompañado de precipitaciones de hasta 30 l/m2 en una hora en Pitiusas y Mallorca hasta las 12.00 horas y en Menorca hasta las 18.00 horas.

Las temperaturas máximas para este día se moverán en una horquilla que irá de los 20 a los 24ºC, cuando lo normal para la época del año son los 23ºC.

Ya el miércoles quedará una jornada de intervalos nubosos con alguna precipitación débil, especialmente en Menorca durante la madrugada y por la noche. Las máximas rondarán los 22 y 25ºC mientras que las mínimas se situarán entre los 12 y 16ºC --la media es de 14ºC--. Por su parte, el viento soplará flojo del oeste y noroeste.

El jueves se mantendrá esta tendencia de cielos con nubes intermitentes y lluvias débiles en Menorca y el norte de Mallorca. Los termómetros podrían alcanzar los 21 o 24ºC durante el día y las mínimas bajarían hasta los 9 o 15ºC por el predominio del viento de componente norte.

El viernes llegará otro frente con poca actividad por lo que persistirán los cielos nubosos con alguna precipitación débil en Menorca, las máximas variarán entre los 22 y 25ºC y las mínimas entre los 10 y 16ºC.

LLUVIA GENERALIZADA EN TODAS LAS ISLAS DURANTE LA DANA ADAM

Guerrero ha destacado la "lluvia generalizada" que ha caído en todas las islas durante estos días, con registros que en las últimas 24 horas han dejado casi 80 l/m2 en Calvià, más de 70 en Andratx y 60 en algunos puntos de la Serra de Tramuntana.

Además de Mallorca, también cabe destacar los 56 l/m2 de Eivissa, los 46 l/m2 de Formentera y la isla que menos se ha visto afectada por este episodio de lluvias ha sido Menorca con los 10 l/m2 en es Mercadal como el mayor registro de la isla.

No obstante, ha resaltado que en el aeropuerto de Eivissa se han batido los record de precipitaciones para un mes de octubre, dado que el pasado 19 de octubre se llegaron alcanzar los 174 l/m2 en un día.