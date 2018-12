Toni Amengual, Premio Mallorca de Fotografía Contemporánea con el proyecto 'Androids in the Woods'

Publicado 03/12/2018 17:21:54 CET

PALMA DE MALLORCA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El biólogo, con estudios de fotografía y fotoperiodismo, Toni Amengual ha ganado el Premio Mallorca de Fotografía Contemporánea 2018 con el proyecto 'Androids in the Woods', escogido entre un total de 38 propuestas inéditas, que reflexiona sobre cómo las nuevas tecnologías y las redes sociales han cambiado las relaciones humanas.

Así lo ha anunciado este lunes el vicepresidente del Consell de Mallorca y conseller insular de Cultura, Patrimonio y Deportes, Francesc Miralles, quien también ha dicho que con este premio buscaban "a alguien que tuviera alguna cosa que decir y dejara constancia que la fotografía además de ser un arte también es un instrumento para ayudar a transformar la sociedad".

En un comunicado emitido por el Consell, se ha explicado que 'Androids in the Woods' es el resultado de una estancia en diciembre de 2017 a Haukujärv (Finlandia), durante la que Amengual investigó sobre qué hay detrás de los avatares que nos creamos en una de las redes de citas más famosas.

La obra consta de 16 fotografías donde se combinan imágenes del entorno, retratos realizados durante las citas en persona y, asimismo, capturas de pantalla de dicha red.

Además, se ha informado que el premio está dotado con 7.000 euros en metálico, al que se suma la organización y producción de una exposición del proyecto que ha resultado ganador y se ha detallado que el jurado ha estado formado Aguiló Ribes, Bartomeu Simonet Riera y Pedro Vicente Mullor --quien ha tildado el proyecto de "multidisciplinar"--.

El trabajo se expondrá en 'Pictures for life in the country' que tendrá lugar en abril de 2019 en Viena.

Amengual es director de un Máster en fotografía en la Escuela Superior de Imagen y Diseño IDEP de Barcelona y también es profesor asociado en la Escuela Universitaria de Diseño e Ingeniería de Barcelona y profesor de fotografía en el posgrado on-line de dirección de arte La Basad.

En este sentido, según concluye la Conselleria, el contacto con la docencia es lo que le ha llevado a interrogarse sobre "cómo el uso masivo de las nuevas tecnologías y las redes sociales han cambiado de forma drástica las comunicaciones" y la forma de relacionarnos a principios del siglo XXI.