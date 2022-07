Torra afirma que la gestión de la pandemia es la "última prueba" de que Cataluña no encaja en el Estado autonómico

PALMA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, ha afirmado este miércoles que la gestión de la pandemia por parte del Gobierno central ha sido la "última prueba" de que Cataluña no tiene encaje en el actual modelo autonómico ni en la "jaula constitucional".

Torra ha presentado este miércoles en Palma su libro 'Les hores incertes' en un acto organizado en Can Alcover por la librería Quart Creixent y presentado por el expresidente del Govern balear Cristòfol Soler.

El exmandatario catalán ha recordado algunas "lecciones aprendidas" con el estallido de la pandemia, que le llevó a tener que confinarse en la Casa dels Canonges, y la gestión de las primeras semanas por parte del Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez.

Torra ha asegurado que el estado de alarma fue "un 155 sanitario" que obligó a los presidentes autonómicos a salir al mundo "con una mano delante y otra detrás" en busca de materiales para proteger a la ciudadanía.

El expresidente ha lamentado que en las reuniones de mandatarios autonómicos, Sánchez solo explicaba las decisiones que ya había tomado y solo daba cinco minutos para que los líderes autonómicos explicaran la situación en cada territorio.

"No podía tomar decisiones para la salud de la ciudadanía. Quería confinar a la población desde el principio y no podía. Quería aprobar medidas subsidiarias para los trabajadores y no podía. Quería tomar decisiones y no tenía competencias", ha afirmado.

Para Torra, la "jaula constitucional" constriñe a Cataluña y no le deja crecer y ser lo que quiera ser.

En relación a Baleares, Quim Torra ha reconocido que con un "expolio fiscal cercano al 15 por ciento" el archipiélago no puede aspirar a ser la sociedad que desearía y merecería.

El expresidente catalán ha comenzando su intervención ironizando sobre el espionaje con Pegasus y ha dejado su teléfono móvil sobre la mesa en lugar de tenerlo guardado en el bolsillo "para facilitar las labores de espionaje".

Sin embargo, Torra ha lamentado que a pesar de que los catalanes siguen siendo "uno de los pueblos más humillados, no pasa nada, solo se escriben muchos tweets y se sigue hablando con el Gobierno central".