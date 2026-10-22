Un total de 11 centros educativos de Mallorca incorporan un programa para conocer y conservar el medio marino - CAIB

PALMA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 11 centros educativos de Mallorca han incorporado el programa Aprendizaje-Servicio (ApS) Mare Nostrum, una iniciativa que combina el trabajo curricular con proyectos de servicio a la comunidad vinculados al conocimiento y la conservación del medio marino.

El objetivo del programa, según ha explicado este jueves en un comunicado la Conselleria de Educación y Universidades, es conectar al alumnado con su entorno más cercano, así como promover una mirada "crítica, consciente y activa" hacia el mar.

A través de experiencias de aprendizaje y acciones de servicio a la comunidad, el alumnado investiga, descubre y actúa en favor de la conservación del medio marino, a la vez que integra "conocimientos científicos, valores de sostenibilidad y compromiso cívico".

"El programa invita a aprender del Mediterráneo, apreciarlo y protegerlo, contribuyendo a formar una ciudadanía responsable, arraigada al territorio y comprometida con el futuro del planeta", ha indicado la Conselleria.

Los 11 centros seleccionados para participar en el programa son el CEIP Antònia Alzina, el CC Pius XII, el CEIP Es Pil·larí, el CEIP Sa Marina de Llucmajor, el IES Moll Vell, el IES Santanyí, el IES Ses Estacions, el CC Ramon Llull, el IES Marratxí, el CEIP Joan Mas y el CC San Felipe Neri.

La iniciativa contempla actuaciones de formación para el profesorado, talleres científicos en los centros educativos y actividades relacionadas con la economía azul para el alumnado de educación secundaria, entre otras.

Asimismo, incluye la posibilidad de que los centros participantes realicen salidas marítimas guiadas por personal científico y técnico del Centro Oceanográfico de Baleares.