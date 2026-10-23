Un total de 116 funcionarios toman posesión de su cargo en el Ayuntamiento de Palma - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 116 funcionarios han tomado posesión de su cargo en el Ayuntamiento de Palma tras superar los correspondientes procesos selectivos.

Del total de incorporaciones que se han hecho efectivas a lo largo de esta semana, 90 corresponden a auxiliares administrativos, según ha informado el Consistorio en un comunicado.

Los 26 funcionarios restantes se incorporan a distintas áreas y especialidades, como Ingeniería Técnica, Economía, Enfermería, Arquitectura Técnica, Animación Sociocultural, Psicología y Asesoría Jurídica, además de las categorías de Ayudante de Archivo y Arquitectura.

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha presidido los actos de toma de posesión, que han contado con la asistencia del regidor de Función Pública, Llorenç Bauzá de Keizer, y del coordinador general del área, Albert Abad.

Durante las ceremonias, celebradas a lo largo de esta semana, los nuevos funcionarios han recibido el diploma acreditativo de su incorporación a la administración municipal.

El alcalde ha felicitado a los nuevos funcionarios por haber superado los procesos selectivos y les ha agradecido el esfuerzo y la dedicación demostrados, así como la confianza depositada en el Ayuntamiento de Palma para desarrollar su trayectoria profesional al servicio de la ciudadanía.

Asimismo, el primer edil ha destacado el papel fundamental de los empleados públicos en el funcionamiento de la institución y en la prestación de los servicios municipales. Los nuevos profesionales, han dicho, contribuyen a "reforzar los recursos humanos, mejorar la capacidad de respuesta y seguir avanzando en la calidad de la atención que se ofrece a los ciudadanos".