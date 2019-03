Un total de 2.500 personas visitan la primera edición de 'Made in Mallorca' en la exposición de Palma

MADE IN MALLORCA

Publicado 16/03/2019 18:02:35 CET

PALMA DE MALLORCA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de 2.500 personas han visitado la primera edición de 'Made in Mallorca' en Palma, una exposición colectiva formada por once empresas de mallorquinas que, bajo el paraguas de 'Made in Mallorca', "pretenden reconocer la producción local de la Isla".

Así ha informado la organización a través de una nota de prensa en la que han detallado que en los cinco días de la exposición han participado las empresas Huguet, Teixits Vicens, Contain, 8vuitulls, 2monos, Paparkone, Mirenchu, Teixits Riera, Català Roig, Tonia Fuster y Edicions de Disseny La Pecera.

En este sentido, han concretado que la exposición se complementó con un ciclo de conferencias sobre diseño, artesanía y arquitectura en el que participaró el diseñador industrial Tomás Alonso además de contar con una mesa de debate sobre diseño, industria, artesanía, oficio y tradición moderada por la arquitecta Marta Armengol en la que participaron Irene Pérez Piferrer, de Ted*A Arquitectes; Manuel Villanueva, de Moredesign; y Paloma Hernaiz, de OHLAB.