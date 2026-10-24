Un total de 681 aspirantes se presentan a las oposiciones para cubrir 86 plazas de los Bomberos de Mallorca - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 681 aspirantes, 68 de las cuales son mujeres, se han presentado al examen correspondiente a la convocatoria de oposiciones para cubrir 86 plazas al servicio de los Bomberos de Mallorca.

La convocatoria ofrece plazas para la categoría de bombero-conductor y servirá para crear la dotación el nuevo parque de bomberos de Santanyí, además de cubrir diferentes vacantes en el resto de parques de Mallorca.

Según ha indicado el Consell de Mallorca en un comunicado, es la mayor oferta pública de plazas de la historia de este servicio. En la convocatoria anterior, en el 2021, se ofrecieron 32 puestos.

Con este proceso se pretende avanzar en la renovación generacional del cuerpo y en la consolidación del empleo público, garantizando los principios de igualdad, mérito y capacidad que rigen el acceso a la función pública.

El conseller insular de Hacienda, Innovación y Función Pública, Rafel Bosch, ha considerado que esta convocatoria de oposiciones "demuestra la voluntad de seguir reforzando y consolidando la plantilla de los Bomberos de Mallorca con el objetivo de garantizar un servicio esencial para la seguridad y la protección de la ciudadanía".

La fase de oposición constará de tres ejercicios obligatorios y eliminatorios. El primero es un test de la parte general y la específica; el segundo, pruebas físicas (acuática, flexibilidad, salto vertical...), y el último, una evaluación psicológica final que se llevará a cabo mediante cuestionarios.