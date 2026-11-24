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PALMA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El hombre de 52 años que el lunes fue aplastado por un toro mecánico mientras trabajaba en una empresa cárnica sigue ingresado en la unidad de cuidados intensivos (UCI) del Hospital de Manacor.

El paciente, según han confirmado a Europa Press fuentes hospitalarias, ingresó en estado grave y sigue con pronóstico reservado.

El accidente laboral, según informaron el SAMU 061 y fuentes policiales, tuvo lugar sobre las 12.25 horas de este lunes en una empresa cárnica.

El trabajador estaba manipulando el toro mecánico cuando, en circunstancias que por el momento se desconocen, sufrió un aplastamiento que, según las primeras informaciones, fue en la zona del pecho.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron una ambulancia de soporte vital básico, una sanitarizada y una UVI móvil. Los sanitarios estabilizaron al paciente y lo trasladaron al Hospital de Manacor.

La Policía Nacional acudió al lugar de los hechos para realizar las primeras gestiones y abrió una investigación para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el accidente laboral.