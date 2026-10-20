Tramitan en Palma tres licencias a través de las ECU en menos de un mes para construir diez viviendas

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PALMA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Gerencia de Urbanismo de Palma ha concedido tres licencias urbanísticas tramitadas a través de las Entidades de Colaboración Urbanística (ECU) en un plazo inferior a un mes, que permiten construir diez viviendas y una nave industrial.

El Ayuntamiento de Palma ha concretado este martes en un comunicado que las tres licencias concedidas por esta vía corresponden a un edificio plurifamiliar de nueve viviendas y otro unifamiliar, además de una nave industrial.

A estas autorizaciones se suman otras dos licencias concedidas para la construcción de un edificio plurifamiliar de tres viviendas y otra vivienda unifamiliar. De este modo, todas las licencias autorizan la construcción de un total de 14 nuevas viviendas en Palma.

Cort ha explicado que las Entidades de Colaboración Urbanística verifican previamente que los proyectos cumplen con la normativa urbanística vigente.

Esta revisión permite agilizar la tramitación de los expedientes y reducir los tiempos de espera a entre uno y tres meses, manteniendo en todo momento la competencia municipal para resolver y conceder las licencias.