'Triangle of Sadness', de Ruben Östlund, premio al mejor largometraje internacional en EMIFF 2022

PALMA, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cineasta sueco Ruben Östlund ha sido galardonado con el premio al mejor largometraje internacional en los premios Evolution Mallorca International Film Festival (EMIFF) 2022 por 'Triangle of Sadness'.

Los premios se han entregado en una gala de clausura de la 11ª edición del festival, en el Palacio de Congresos de Palma.

En la categoría de largometrajes se ha llevado el premio al mejor debut 'Charly', de Alisa Kolosova, con mención especial a 'Magdalena' de Filip Gieldon. El mejor largometraje hecho en Baleares ha sido 'Bulldog', de André Szardenings.

El premio al mejor director de largometraje internacional ha sido para Pilar Palomero por 'La Maternal', film del que la actriz Carla Quilez y el director de fotografía Julián Elizalde también han sido distinguidos. Asimismo, como mejor actor se ha escogido a Julius Nitschkoff ('Bulldog').

En la categoría de cortometrajes, el premio al mejor corto internacional se lo lleva 'Censor of Dreams', de Leo Berne y Raphaël Rodriguez, trabajo que también se lleva al mejor actor; a la mejor actriz, Kiara von Veegh ('Wishaway'); y a dirección de fotografía, 'Mountain'.

El mejor corto hecho en Baleares es 'Sacrifici', de Sofía Martell y Lluís Prieto, con mención especial a 'Un diumenge qualsevol', de Eugenia Sampdro. El premio a mejor dirección de fotografía 'made in Baleares' se lo lleva Simon Gullström por 'I just want to disappear'.

El mejor corto español, entregado por TV Cortos, es 'Huella' de Gabriela Ortega. Este premio incluye una oferta para un acuerdo de difusión en Estados Unidos, España y Latinoamérica.

En la categoría de documental, el galardón al mejor largometraje internacional ha sido para 'With this breath I fly', de Sam French y Clementine Malpas; el mejor documental 'made in Baleares' para 'Petricor', de Victoria Morell, con mención especial a 'Estimada Sara', de Patricia Franquesa. En la categoría absoluta -internacional y made in Baleares junto- el premiado es 'Soul Lines', de Rafa Arroyo.

En el apartado de vídeo musical, el ganador es 'Johnny B Zero', de Javier Polo, con mención especial a 'Bones', de Jill Sachs y Angeline Armstrong. El premio a mejor corto experimental ha sido para 'Homebird', de Ewa Smyk.

Por último, en la categoría de guión, se ha escogido como mejor guión de largometraje 'Remember me', de Marta Jiménez; como mejor guión de corto, 'The bag', de Ayad Mohammed Ameen Younus; y como mejor guión Evolution Island, 'The Sponsor', de Sophie von Rheden.

Paralelamente se han entregado los premios honoríficos, ya anunciados previamente, a Lone Scherfig, Laia Costa y Edward Lachman.