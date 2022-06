Truyol critica que se encause "a quien más ha hecho por revertir los vertidos al mar"

Cort expresa su apoyo a la edil, para quien la Fiscalía pide cuatro años de prisión por los vertidos de Emaya

PALMA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La regidora de Modelo de Ciudad, Vivienda Digna y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Palma, Neus Truyol, ha criticado este lunes que se encause "a quien más ha hecho por revertir" los vertidos de Emaya a la bahía de Palma.

En un comunicado, además, el equipo de gobierno del Ayuntamiento ha expresado su apoyo a la edil, para quien la Fiscalía pide cuatro años de prisión por los vertidos al mar.

El Consistorio ha indicado que "respeta, pero no comparte, el posicionamiento del Ministerio Público, al tiempo que ha reiterado igualmente el apoyo al resto de implicados.

La edil ha reivindicado que el actual equipo de gobierno municipal es el que más ha hecho para revertir la problemática de los vertidos y ha recordado que en las últimas décadas "no se hicieran las inversiones necesarias para arreglar unas estructuras de saneamiento deficitarias".

Según Truyol, fue en el pasado mandato cuando se empezaron a cerrar playas cuando se producían vertidos para proteger la salud pública.

Por otro lado, la regidora ha remarcado que es "sorprendente" que se materialice la acusación a pesar de las pruebas y documentos que se han aportado a la causa y que demuestren "de manera contundente" que se trabajó para solucionar el asunto de los vertidos, igual que lo confirman los proyectos que están en ejecución.

El Ayuntamiento ha insistido en que "se han hecho más actuaciones que nunca" para solucionar la problemática de los vertidos, por lo que el proceso se afronta "con tranquilidad y confianza"

Cort ha reivindicado que las acciones para revertir los vertidos es "larga e incuestionable".

"Reducir los vertidos e informar no es ningún delito", ha añadido la edil. Para la regidora de MÉS per Palma, es también "sorprendente" que la investigación se limite a "años muy concretos" y que no cuestione el trabajo de otros gobiernos municipales para frenar unos vertidos que se producen desde hace décadas.