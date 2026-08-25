El TS confirma la sentencia a cinco años de prisión a un abuelo por agredir sexualmente a su hija en Palma

Archivo - Fachada de la sede del Tribunal Supremo. - EUROPA PRESS -ARCHIVO

PALMA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a cinco años de prisión que la Audiencia Provincial de Baleares impuso a un abuelo por agredir sexualmente a su nieta en Palma entre 2019 y 2020.

En sentencia reciente consultada por Europa Press, el alto tribunal ha desestimado el recurso presentado por el acusado y ratifica la pena al validar la credibilidad del testimonio de la víctima y la legalidad de las pruebas presentadas.

Según quedó probado en la sentencia de la Audiencia, de 2023, y ha confirmado ahora el TS, el hombre aprovechaba los fines de semana y las vacaciones para, normalmente por la noche, someter a su nieta, de unos 13 años en el momento de los hechos, a tocamientos. El abuelo se metía en la habitación de la menor y la colocaba boca arriba cuando la niña se giraba para tocarle los genitales. El tribunal, igualmente, impuso al hombre la prohibición de acercarse a la niña durante siete años.

En el recurso, que ya fue tumbado por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), el hombre alegaba que no se le ofreció formalmente la dispensa de no declarar contra su abuelo. Entiende el TS, sin embargo, que la dispensa no opera cuando el testigo menor de edad no tiene la capacidad o madurez para comprender el sentido de la misma, o cuando esté o haya estado personado en el proceso como acusación particular.

En este caso, la madre de la menor ejerció la acusación particular de forma activa. Además, el tribunal constató que existía una firme, anticipada y libre voluntad de la propia menor de denunciar los hechos, reflejada en conversaciones de WhatsApp con su madre y mensajes en Instagram, descartando cualquier tipo de coacción o suplantación materna en la denuncia.