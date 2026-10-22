Unanimidad en el Parlament para pedir más personal de asistencia a personas con movilidad reducida en los aeropuertos

Archivo - El Aeropuerto de Barcelona-El Prat ha mejorado el servicio de atención a las personas con movilidad reducida (PMR). - AENA - Archivo

PALMA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlament, con el voto favorable de todos los grupos políticos, ha instado a Aena a incrementar el personal del servicio de asistencia a personas con movilidad reducida y discapacidad en los aeropuertos de Baleares.

Es uno de los puntos de una proposición no de ley (PNL) defendida por la diputada 'popular' Mate Torrent en la reunión de la Comisión de Asuntos Sociales celebrada la tarde de este jueves.

La iniciativa también pide una mejora de las condiciones del servicio para que los usuarios "no tengan que esperar largas colas ni sufrir incidencias", principalmente durante el embarque y el desembarque, y la creación de un canal que facilite la recogida de incidencias y objeciones de los usuarios con discapacidad.

Además, ha reclamado la creación de espacios de espera "accesibles, cómodos y climatizados" para las personas que soliciten este servicio y sus acompañantes y que mantenga en plantilla al personal que en la actualidad presta este servicio.

Por otro lado, el Parlament ha instado a Aena a mejorar la información y señalización "a todos los niveles" en el aeropuerto de Palma, argumentando que las obras que se están acometiendo desde hace meses "cambian la ruta para salir" y provocan que "sea fácil desorientarse".

EL SISTEMA DE DEPENDENCIA

La comisión ha debatido y aprobado parcialmente otra PNL acerca de la dependencia y la discapacidad, esta defendida por el diputado socialista Omar Lamin.

Solo con el voto en contra de Vox, la Cámara ha instado al Govern a promover un nuevo modelo de cuidados que sea "más comunitario, de proximidad y centrado en la persona", a reforzar la teleasistencia avanzada y la ayuda a domicilio y a impulsar los servicios de promoción de la autonomía personal.

También ha reclamado un incremento de los recursos propios destinados a la dependencia y la garantía de que la financiación estatal suponga una "ampliación real" de los recursos del sistema y no una "sustitución del esfuerzo presupuestario autonómico. Una parte "prioritaria" de los nuevos recursos disponibles, ha planteado, deberían destinarse a reforzar el Servicio de Ayuda a Domicilio.

Además, ha constatado los "elevados" tiempos de espera que existen actualmente para acceder a servicios esenciales del sistema de atención a la dependencia y ha reafirmado que las políticas de dependencia y discapacidad "son políticas de derechos", entre otras cuestiones.

El único punto que no ha sido aprobado, dado que el PP se ha sumado a la negativa de Vox, es uno relativo a "reconocer y poner en valor" la ampliación de derechos que supone la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad.