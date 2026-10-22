Unanimidad en el Parlament para reclamar la extensión de la protección de la Serra de Tramuntana al mar

Archivo - Serra de Tramuntana. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlament, con el voto favorable de todos los grupos políticos, ha reclamado al Govern que estudie la posibilidad de extender la protección de la Serra de Tramuntana al mar y establezca un modelo de gestión integrada.

Es el principal punto de una proposición no de ley (PNL) planteada por el PP y que ha sido sometida a debate en la reunión de la Comisión de Economía celebrada la mañana de este jueves.

La Cámara autonómica, primero, pide al Ejecutivo que impulse la elaboración de un estudio científico y jurídico que analice y determine la existencia de una continuidad ecológica entre la Serra de Tramuntana y el medio marino adyacente.

En base a ese informe, le insta a analizar la posible delimitación del ámbito marino susceptible de ser protegido y promover la creación de un modelo de gestión integrada tierra-mar que permita coordinar las políticas de conservación.

La iniciativa plantea que el desarrollo de este modelo de gestión se haga con la participación de los ayuntamientos de la zona, las administraciones afectadas, los sectores náutico y pesquero, las entidades vinculadas al litoral y al medio marino, la comunidad científica y los agentes sociales y económicos.

Cualquier medida de protección que se adopte, prosigue el texto aprobado por unanimidad, debe tener en cuenta las necesidades de la población y los usos tradicionales y compatibles del litoral.

En el caso de que todas estas cuestiones prosperaran, el Parlament ha pedido al Govern que las incluya en el plan de ordenación de los recursos naturales de la Serra de Tramuntana que se encuentra actualmente en revisión.

NO A LAS COMPARECENCIAS

En la Comisión de Economía también se ha debatido dos solicitudes de comparecencia de cargos de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural que han sido tumbadas por la mayoría que conforman el PP y Vox.

La primera, impulsada por el grupo socialista, pedía que la directora general de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Georgina Brunet, diera explicaciones acerca del "retraso" en la presentación de la ley agraria.

La petición se registró el pasado mes de julio y durante el periodo que ha tardado en llegar a la comisión el Consell de Govern ya aprobó el proyecto de ley.

La segunda, de Més per Menorca, pedía la comparecencia del conseller del ramo, Joan Simonet, para dar cuenta de los diferentes incidentes registrados durante el verano en la isla, principalmente relacionados con actividades privadas no autorizadas y fondeos en zonas protegida.