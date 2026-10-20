Unidas Podemos afea a Prohens su discurso "complaciente" y considera que "ha suspendido" la legislatura

Archivo - El diputado de Unidas Podemos en el parlament balear José María García - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Unidas Podemos en el Parlament, José María García, ha criticado el discurso de la presidenta del Govern, Marga Prohens, en el Debate de Política General al considerarlo "continuista y complaciente".

"Ha suspendido la legislatura", ha subrayado el diputado en una rueda de prensa después del discurso de la presidenta en el que, a su entender, ha hecho "los mismos anuncios que lleva haciendo desde 2023" en materia de vivienda.

En este sentido, ha acusado a la presidenta de "hacer oídos sordos con lo que está pasando en la calle", en referencia a las manifestaciones y a la huelga general del 11 de noviembre por una vivienda digna.

Por otro lado, ha reprochado a Prohens que "casi no haya hablado de turismo" y que sitúe la desestacionalización "como la solución a todos los problemas".

"El Govern ha llegado a su fin y no tiene ideas nuevas", ha zanjado García, a la vez que ha reclamado que "ataque el problema de la vivienda", comenzando por ampliar las ayudas a las personas que viven de alquiler.