Unidas Podemos en el Consell de Mallorca invita a Vox a formarse sobre la Agenda 2030

PALMA DE MALLORCA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Unidas Podemos en el Consell de Mallorca, Magdalena Gelabert, ha invitado a Vox en la sesión plenaria de este jueves de la institución a "asistir a una formación gratuita de las que hacemos sobre la Agenda 2030".

En una nota de prensa, Unidas Podemos ha informado de que Gelabert ha contestado así a las acusaciones de "ecología de salón" formuladas por la extrema derecha. "La Agenda 2030 no va solo de ecología, va de derechos humanos, y nosotros hacemos formaciones gratuitas para implementar la Agenda 2030. Le invito a que se pase un día", ha ironizado la portavoz.

"En Mallorca hablamos dos lenguas, es un valor histórico fantástico; estamos en 2020 y no en 1939, es una realidad. Ocupación no es lo mismo que allanamiento de morada, existe una gran diferencia, y los humanos que cruzan el Mediterráneo son personas en busca de futuro", ha señalado la portavoz, mientras ha dicho que "la dialéctica que les define son sus constantes faltas de respeto y la Agenda 2030 no va solo de ecología".

El Pleno del Consell de Mallorca ha aprobado este jueves las propuestas de resolución de la institución, enmarcadas en las conclusiones derivadas del debate de política general celebrado el 16 de septiembre. En esta línea, la portavoz de Unidas Podemos ha señalado que "ahora es el momento de reforzar los servicios públicos". "Pedimos valentía a nuestros socios de Gobierno para caminar, en este sentido, hacia un sistema público de residencias en nuestra isla", ha concluido.