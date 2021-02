Unidas Podemos y MÉS per Menorca piden que la torre virtual del aeropuerto de Menorca se complemente con una física

MENORCA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Unidas Podemos y MÉS per Menorca han explicado este martes que la Proposición No de Ley presentada este lunes pretende que la torre virtual del aeropuerto de Menorca se complemente con una nueva torre física.

"Consideramos que la torre virtual no será suficiente en épocas de gran tráfico aéreo, como en verano, y entendemos que ambas infraestructuras son compatibles y una no debe eliminar a la otra", ha señalado el diputado de Unidas Podemos, Pablo Jiménez.

En la misma línea se ha expresado la diputada de MÉS per Menorca Patrícia Font, quien ha remarcado que no se niegan a los avances tecnológicos, pero ha dicho no comprender por qué "no pueden convivir la torre física y la torre virtual". Además ha señalado que los dos únicos aeropuertos de España que contarán con torres de control virtual son Menorca y Vigo, "dos aeropuertos que no son comparables en absoluto", ha manifestado.

Por otro lado, los diputados de ambas formaciones han insistido en la necesidad de que el aeropuerto de Menorca cuente con una sala de espera específica para los pacientes que deben trasladarse a Palma para su tratamiento médico. "Es una reivindicación histórica para que los enfermos puedan estar en las máximas condiciones de comodidad y seguridad", ha concluido Font.