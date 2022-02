UP y Alternativa per Pollença exigen saber por qué el Ayuntamiento reclama 6.810 euros a familias de escoleta municipal

PALMA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Unidas Podemos y Alternativa per Pollença han exigido, este viernes, saber por qué el Ayuntamiento reclama 6.810,5 euros a 52 familias por servicios recibidos en la escoleta pública.

Según han informado Unidas Podemos y Alternativa per Pollença este viernes en una nota de prensa, estos días ha transcendido por varios medios y desde el equipo de gobierno actual y el anterior que el Ayuntamiento está enviando requerimientos de pagos a 52 familias por un importe total de 6.810,50 euros por servicios recibidos en la escoleta municipal de La Gola en 2019. También, que se percibieron, de forma "indebida" por parte del Ayuntamiento, 2.985,5 euros que se tienen que devolver.

Ante este escenario, desde Unidas Podemos y Alternativa per Pollença han afirmado asistir "con sorpresa" al cruce de acusaciones entre actores políticos que tienen y han tenido responsabilidad de gobierno municipal --estando UMP implicada en las dos legislaturas, no pareciendo que tenga ninguna responsabilidad con los sucedido--; así como al hecho de que todavía no se haya organizado una reunión de urgencia entre regidores de Educación actual y anterior, familias y el responsable del departamento de Intervención.

"Las familias, al fin y al cabo, no han recibido por parte del Ayuntamiento ninguna explicación. Solo una carta fría que les reclama dinero. ¿Qué sentido tiene que me reclamen dinero cuando he pagado lo que siempre me han solicitado? ¿Qué culpa tengo? Son preguntas totalmente lógicas y que nosotros también nos hacemos", han apuntado ambas formaciones al respecto.

Asimismo, han recordado que cuando se empezó el trámite de la nueva Ordenanza que regula el precio público, el propio estudio económico financiero se hizo con "grandes dificultades" porque, han censurado, desde 2010, "no se estaba aplicando estrictamente la Ordenanza" y había un "baile de cifras".

"Desde 2010 han pasado varias legislaturas y equipos de gobierno, no todo se pierde por un lado. Se ha tardado demasiado a actualizar la Ordenanza y esto no es culpa de las familias, sino de los actores políticos. También exigimos, que se estableciera un Reglamento de funcionamiento del Escoleta, para establecer los servicios a prestar y que esto facilitara después la elaboración de una Ordenanza con precios por cada servicio. El Reglamento, pese a que había acuerdo, que era necesario, tampoco ha avanzado y sospechamos que no se ha hecho ningún paso. Prioridades con la escoleta Municipal...", ha planteado.

Con todo, Unidas Podemos y Alternativa per Pollença han dicho asistir con "tristeza" al eterno duelo del "y tú más". Por eso, han exigido que por "responsabilidad", se convoque urgentemente por parte del Ayuntamiento a todas las familias afectadas, reuniendo a todas las partes y que, para evitar un "espectáculo de reproches políticos", asista el interventor para explicar qué ha pasado.

"Si se han ido haciendo objeciones por su parte, es porque no se estaban haciendo las cosas como correspondía. Nada más y nada menos. Aun así, sigue estando fuera de lugar que ahora, en época de pandemia y habiendo pagado las familias lo que el Ayuntamiento les pedía en todo momento, estas tengan que asumir gastos extraordinarios, como si la culpa fuera suya", han lamentado.

De hecho, han aprovechado este comunicado para animar a todas las familias a que reclamen, por escrito, estos requerimientos de pago y que aprovechen el escrito para solicitar la reunión que exigen Unidas Podemos y Alternativa per Pollença. "Hacen falta explicaciones y que se dé la cara. No vale esconderse detrás una carta", han sentenciado.