Las Urgencias del Hospital de Manacor, premiadas como las mejores de los hospitales públicos medianos de España. - CAIB

PALMA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Urgencias del Hospital de Manacor ha obtenido el Premio BSH (Best Spanish Hospitals Awards) 2026 al mejor servicio de urgencias hospitalarias en la categoría de hospitales públicos de tamaño medio.

Estos premios, organizados por Higia Benchmarking por medio de su plataforma Benchmarking Sanitario 3.0, comparan los resultados de los hospitales españoles a partir de su actividad real, en este caso la correspondiente al año 2025, según ha indicado en un comunicado la Conselleria de Salud.

El premio se entregó este miércoles en un acto en Madrid que reunió a representantes de hospitales de toda España. Recogieron la estatuilla el subdirector médico del Hospital de Manacor, Pere Serra; el jefe del Servicio de Urgencias, Daniel García; la coordinadora del área de Críticos, Elena Barceló, y el responsable de Codificación, Jaime Artero, en nombre de todos los profesionales del Servicio.

UN PREMIO BASADO EN DATOS Y EN EL JUEGO LIMPIO

Los Premios BSH, cuyo lema es 'Fair Play in Healthcare Excellence' ('Juego limpio en la excelencia sanitaria'), no se basan en opiniones, sino en el análisis de los datos de actividad que aporta cada hospital.

En esta octava edición han participado hospitales públicos y privados de 14 comunidades autónomas; en la edición anterior participaron 149 centros, 67 en el área de urgencias.

Para que sea justo, cada hospital se compara únicamente con centros de características similares. En cada grupo se seleccionan los tres con mejores resultados: el primero recibe la estatuilla BSH y los otros dos, el diploma de finalista.

En el caso de urgencias, los indicadores tienen en cuenta la gravedad de los pacientes, la edad y el problema de salud. De este modo, ningún hospital es favorecido ni perjudicado por atender a pacientes más o menos complejos, y se valora lo que realmente importa: una atención eficiente, una respuesta rápida y que cada paciente reciba el tratamiento adecuado a su situación.

PACIENTES Y CASOS CADA VEZ MÁS COMPLEJOS

El Servicio de Urgencias del Hospital de Manacor es la referencia para la atención urgente hospitalaria de la comarca de Llevant, con una población de alrededor de 167.500 personas que aumenta de forma notable durante la temporada turística.

En 2025 atendió más de 80.000 urgencias, lo que supone una media de más de 220 pacientes al día, y cerca de 7.000 necesitaron ingresar en el centro tras ser valorados.

A este volumen se suma una complejidad creciente, según han explicado. El envejecimiento de la población y el aumento de las enfermedades crónicas hacen que cada vez más pacientes acudan a Urgencias con varios problemas de salud a la vez, lo que requiere más pruebas, más tiempo de atención y una coordinación más estrecha entre los distintos profesionales.

"Este premio es de todo el equipo: de los médicos, enfermeros, técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, celadores y personal administrativo que, cada día y cada noche, sostienen la atención urgente de la comarca. Que unos indicadores objetivos, que tienen en cuenta la gravedad de nuestros pacientes, nos sitúen como referencia entre los hospitales de nuestro tamaño demuestra que el trabajo bien organizado y basado en datos se traduce en una mejor atención a los ciudadanos", ha señalado el jefe del Servicio de Urgencias, Daniel García.

"No lo entendemos como un punto de llegada, sino como un estímulo y una responsabilidad. Vamos a seguir midiendo, comparándonos con los mejores y mejorando nuestra forma de trabajar para que cada paciente reciba la atención que necesita, en el momento adecuado y con la máxima seguridad", ha añadido.

UNA TRAYECTORIA DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA

Este galardón se suma a una larga trayectoria de compromiso con la calidad. Desde 2009, el Servicio cuenta con la certificación ISO 9001, una norma internacional que acredita que su organización se basa en procesos de calidad revisados periódicamente, y la certificación UNE 179003 de Seguridad del Paciente. Además, fue uno de los cinco servicios de urgencias finalistas de los premios Best in Class en 2009, 2011 y 2012.

Actualmente, el equipo desarrolla un proyecto de mejora que, siguiendo la metodología Lean, revisa paso a paso el recorrido del paciente desde que llega a Urgencias hasta que recibe el alta o ingresa en planta, con el objetivo de reducir las esperas y mejorar la atención. Todo ello mientras el Servicio mantiene la actividad durante las obras de ampliación del Hospital previstas en el Plan director.

Para el Servicio de Urgencias del Hospital de Manacor, este premio supone un reconocimiento externo e independiente a la dedicación y a la profesionalidad del equipo y un estímulo para seguir mejorando la atención que recibe cada día la ciudadanía.