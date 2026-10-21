Una veintena de empresas presentarán sus soluciones tecnológicas en el 'Ibiza Innovation Summit'

Una veintena de empresas presentarán en el 'Ibiza Innovation Summit' sus soluciones tecnológicas
Una veintena de empresas presentarán en el 'Ibiza Innovation Summit' sus soluciones tecnológicas - CAIB
Europa Press Islas Baleares
Publicado: miércoles, 21 octubre 2026 14:20
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EIVISSA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Recinto Ferial de Eivissa acogerá el 28 de octubre el 'Ibiza Innovation Summit', un encuentro abierto en el que 18 empresas y proyectos presentarán sus soluciones tecnológicas.

La iniciativa pretende favorecer el conocimiento del ecosistema innovador de la isla y generar nuevas oportunidades de negocio y colaboración entre empresas, instituciones y ciudadanos, ha informado la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación en un comunicado.

El encuentro que organizan Fundación Bit y Cámara de Comercio de Eivissa y Formentera, a través de la Oficina Innobal, y con la colaboración del Consell d'Eivissa, tiene como objetivo dar visibilidad a las empresas tecnológicas e innovadoras que desarrollan su actividad en la isla y acercar sus soluciones al conjunto del tejido empresarial y social.

La oferta de las empresas participantes incluye soluciones de inteligencia artificial y automatización, ciberseguridad y redes, desarrollo web y aplicaciones, robótica industrial y de servicios, domótica e ingeniería del sonido, ingeniería del agua, análisis geoespacial y prevención de incendios, un 'marketplace' agroalimentario y gestión digital de eventos deportivos.

El programa se prevé que comience a las 10.00 horas con la apertura institucional y continuará con una mesa sectorial sobre el ecosistema de agentes de innovación y los parques tecnológicos territoriales.

Incluye un panel sobre sostenibilidad innovadora para reducir la huella ecológica en los territorios insulares y una mesa de debate sobre cómo la inteligencia artificial y el big data han transformado los procesos empresariales.

La jornada también ofrecerá una sesión de networking para facilitar el intercambio de experiencias, la creación de contactos y el establecimiento de nuevas oportunidades de colaboración.

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