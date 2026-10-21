Una veintena de empresas presentarán sus soluciones tecnológicas en el 'Ibiza Innovation Summit'

Una veintena de empresas presentarán en el 'Ibiza Innovation Summit' sus soluciones tecnológicas - CAIB

EIVISSA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Recinto Ferial de Eivissa acogerá el 28 de octubre el 'Ibiza Innovation Summit', un encuentro abierto en el que 18 empresas y proyectos presentarán sus soluciones tecnológicas.

La iniciativa pretende favorecer el conocimiento del ecosistema innovador de la isla y generar nuevas oportunidades de negocio y colaboración entre empresas, instituciones y ciudadanos, ha informado la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación en un comunicado.

El encuentro que organizan Fundación Bit y Cámara de Comercio de Eivissa y Formentera, a través de la Oficina Innobal, y con la colaboración del Consell d'Eivissa, tiene como objetivo dar visibilidad a las empresas tecnológicas e innovadoras que desarrollan su actividad en la isla y acercar sus soluciones al conjunto del tejido empresarial y social.

La oferta de las empresas participantes incluye soluciones de inteligencia artificial y automatización, ciberseguridad y redes, desarrollo web y aplicaciones, robótica industrial y de servicios, domótica e ingeniería del sonido, ingeniería del agua, análisis geoespacial y prevención de incendios, un 'marketplace' agroalimentario y gestión digital de eventos deportivos.

El programa se prevé que comience a las 10.00 horas con la apertura institucional y continuará con una mesa sectorial sobre el ecosistema de agentes de innovación y los parques tecnológicos territoriales.

Incluye un panel sobre sostenibilidad innovadora para reducir la huella ecológica en los territorios insulares y una mesa de debate sobre cómo la inteligencia artificial y el big data han transformado los procesos empresariales.

La jornada también ofrecerá una sesión de networking para facilitar el intercambio de experiencias, la creación de contactos y el establecimiento de nuevas oportunidades de colaboración.