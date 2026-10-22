Una veintena de niños ucranianos pasan dos semanas en un campamento de bienestar y rehabilitación emocional en Mallorca

El cónsul honorario de Ucrania en Baleares, Volodymyr Nosov, regala una bolsa de Mallorca que contiene una PlayStation 5 a los niños participantes del primer W Camp. - EUROPA PRESS

PALMA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una veintena de niños ucranianos, cuyos padres son militares fallecidos o desaparecidos en la guerra, han pasado dos semanas en Mallorca para participar en un programa de bienestar y rehabilitación que les ofrece descanso, apoyo psicológico y actividades para aliviar las consecuencias del conflicto bélico.

Se trata del primer grupo de menores ucranianos que participa en este campamento, bautizado como W Camp y celebrado en Cala Millor bajo la organización del Consulado Honorario de Ucrania en Baleares.

Los niños llegaron a la isla el 13 de octubre y regresarán este domingo a sus lugares de origen. El programa combina actividades deportivas, juegos, excursiones y sesiones psicológicas.

El cónsul honorario de Ucrania en Baleares, Volodymyr Nosov, ha explicado en declaraciones a Europa Press que, a su regreso, los niños volverán a las ciudades ucranianas de las que proceden, donde se verán expuestos de nuevo a las alarmas aéreas y a los ataques con misiles y drones.