Vermut, cuentacuentos y rutas literarias, protagonistas del Día de las Bibliotecas el sábado en Palma

Puerta de la biblioteca municipal del Ayuntamiento de Palma. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Palma celebrará este sábado el Día de las Bibliotecas con un programa de actividades organizadas por la red municipal que incluirán un vermut, cuentacuentos y rutas literarias, entre otros, con el objetivo de fomentar la lectura y reivindicar la función de estos espacios culturales.

El Consistorio ha señalado en un comunicado que una de las actividades es un vermut literario a cargo de Margalida Mateu, dirigido principalmente al público adulto y que se llevará a cabo en la biblioteca Joan Alcover.

Además, la biblioteca de Es Molinar será el punto de partida de una ruta literaria conducida por la entidad Tres Serveis Culturals, con el título 'Llegim Es Molinar en familia'. Otra de las propuestas es el taller de lectura dramatizada ofrecido por los componentes de Espill Teatre, en la biblioteca Josep Maria Llompart, situada en s'Escorxador, y orientado a jóvenes de 12 a 17 años.

La biblioteca Encarnació Viñas, en Pere Garau, acogerá el cuentacuentos 'La nena que odiava els llibres', con la actuación del Pallasso Andreu. Esta actividad está pensada para niños de a partir de tres años.

El programa continuará el próximo lunes en la biblioteca de Es Molinar, con una sesión de cortometrajes denominada 'Una horabaixa de cinema a la biblioteca'.

UN PROGRAMA QUE YA HA COMENZADO

Por otro lado, tanto hoy como el próximo jueves, la biblioteca de Cort será el escenario de un itinerario guiado, conducido por Joan Carles Palos, titulado 'Ruta sobre la història del llibre i del coneixement a Palma: impremtes, centres d'ensenyament i biblioteques'.

De la programación de este jueves, destacan los cuentacuentos a partir de las 17.30 horas en las bibliotecas Joan Alcover, Encarnació Viñas y Son Cladera, y la tertulia literaria 'La màgia de les biblioteques: records, lectures i experiències', que empezará a la misma hora en la biblioteca de Son Ximelis.

Las actividades del Día de las Bibliotecas comenzaron el Palma el pasado lunes, con talleres musicales y de escritura creativa, ludotecas, diferentes modalidades de cuentacuentos, una ruta guiada por Santa Catalina y es Jonquet a cargo de Josep Borne Mas, un laboratorio de lectura coordinado por el personal bibliotecario y dirigido a niños de siete a diez años.