Veus Progressistes propone dotar de servicios públicos el ámbito doméstico para garantizar la conciliación

Publicado 20/04/2019 19:33:23 CET

PALMA DE MALLORCA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Veus Progressistes en el Senado, Rosa Cursach y la número dos de la lista de MÉS en el Ayuntamiento de Palma, Neus Truyol, han presentado este sábado en la Vermuteria Vi-Xet las propuestas en materia de cuidados y atención a la dependencia, entre las que se encuentran "dotar de servicios públicos en el ámbito doméstico para garantizar la conciliación por parte de las mujeres".

Según ha informado Veus Progressistes en un comunicado, Cursach ha explicado que su formación exigirá una dotación presupuestaria decente para garantizar que todas las personas tengan acceso a los cuidados y los servicios públicos, evitando así que "tantas mujeres deban salir del mercado laboral para dedicarse a cuidar a personas dependientes".

Por otra parte, la candidata de MÉS per Palma, Neus Truyol ha explicado que "ante los discursos de la derecha donde se cuestionan las agresiones sexuales", su formación propone "no dar un paso atrás y no sólo luchar por los derechos" que se han conseguido y "vuelven estar en peligro", sino que pretenden conseguir también "la igualdad plena".

En este sentido, la candidata al Senado, Rosa Cursach, ha explicado que su formación protegerá las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual como se ha hecho con las víctimas del terrorismo", de esta manera, las víctimas podrán acceder a indemnizaciones por daños y otras ayudas, como por ejemplo para estudios.

Entre las propuestas presentadas por Veus Progressistes, Cursach ha explicado que "hay introducir la coeducación como obligatoriedad en el sistema educativo y ha anunciado que propondrán "permisos parentales iguales e intransferibles, de manera inmediata de 16 semanas por los padres y 20 pera las madres, y que gradualmente lleguen hasta las 24 semanas".

Finalmente la candidata ha explicado que también se exigirá al Estado español que ratifique el convenio 189 sobre trabajadores y trabajadoras domésticos de la OIT como ya han hecho 25 Estados". Cursach ha afirmado que "con esta regulación se permitirá el acceso de las trabajadoras domésticas al Régimen General de la Seguridad Social y que de esta manera puedan acceder al paro".