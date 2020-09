Vidal critica que el PSOE rechace crear una ponencia sobre insularidad en el Senado

El senador de Més per Mallorca, Vicenç Vidal.

El senador de MÉS per Mallorca, Vicenç Vidal, ha criticado que el PSOE rechazara este martes en el Senado la propuesta para crear una ponencia sobre insularidad.

Vidal ha asegurado que la iniciativa que presentó era "calcada palabra por palabra" a la que el Partido Socialista había defendido meses atrás.

De acuerdo con MÉS, Vidal aprovechó otra propuesta socialista de ponencia de estudio sobre la Tercera Edad para incluir, como enmienda, la iniciativa de crear una ponencia sobre la insularidad.

"Pretendía poner en evidencia un PSOE y un PSIB que parece que, tristemente, no tienen ninguna intención de poner en marcha una simple ponencia de insularidad", ha indicado el senador.

Desde MÉS han asegurado que el PSOE tumbó la iniciativa de crear una comisión exclusiva sobre la insularidad planteada por la formación ecosoberanista y defendió sustituir la comisión por una ponencia que este martes también rechazó.

"En el Senado, como si de una escuela se tratara, no me cansaré de explicar la insularidad hasta que el conjunto de senadores de los partidos estatales entiendan que los ciudadanos de Formentera, Ibiza, Menorca y Mallorca no podemos más", ha concluido.