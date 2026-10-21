Vidal no liderará la lista de Ara Més al Congreso y deja el camino libre a Carme Gomila como número uno

Archivo - El diputado de MÉS per Mallorca en el Congreso, Vicenç Vidal. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

PALMA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado de MÉS per Mallorca en el Congreso, Vicenç Vidal, no liderará la lista de Ara Més-Front Ampli a la Cámara baja y deja el camino libre a la coordinadora de la federación Ara Més y presidenta de Esquerra Republicana de Balealres, Carme Gomila, como número uno en la cita electoral del 29 de noviembre.

Vidal ha comunicado a la dirección de MÉS per Mallorca su decisión, horas antes de una reunión de la Ejecutiva, con el objetivo de evitar un enfrentamiento en el seno de la organización a pesar de contar con un amplio apoyo entre la militancia de los ecosoberanistas, pero no con el apoyo de Més per Menorca y Ara Eivissa para repetir al frente de la candidatura.

Vicenç Vidal se convirtió en 2023 en el primer representante de los ecosoberanistas en el Congreso. Las fuentes de los ecosoberanistas contactadas por Europa Press han destacado su figura de consenso frente a Gomila que procede de Esquerra Republicana de Baleares, lo que previsiblemente dificultará alcanzar acuerdos.

Cabe recordar que Ara Més, Sumar y Esquerra Unida en Baleares acordaron formar una lista como Ara Més-Fron Ampli para concurrir al Congreso y a la que finalmente no se sumó Podemos. Con el número uno prácticamente despejado, el proceso para confeccionar la lista se llevará en los próximos días, habida cuenta de que el lunes acaba el plazo para presentarlas ante la Junta Electoral.

El segundo saldrá de uno de los dos integrantes del Front Ampli, Esquerra Unida y Sumar. El tercer puesto será para Ara Més, el cuarto para el Front Ampli y el resto, de nuevo, para la federación.