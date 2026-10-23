Violencia de género en Baleares: una media de 23 denuncias al día y la mayor tasa de víctimas de toda España

Archivo - Miles de personas protestan con carteles durante la manifestación encabezada por el Moviment Feminista de Mallorca por el 8M - Tomás Moyá - Europa Press - Archivo

PALMA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los juzgados de Baleares han recibido un total de 2.098 denuncias por violencia de género en el segundo trimestre del año, lo que supone un aumento de 12,1% en comparación con el mismo periodo de 2025, cuando fueron 1.878, y equivale a una media de 23 denuncias al día.

Así se desprende de los datos publicados este viernes por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), recogidos por Europa Press, que muestran 1.846 mujeres víctimas de violencia machista en las Islas, un 8,1% más que el año anterior.

En cuanto a la tasa de víctimas denunciantes de violencia de género por cada 10.000 mujeres fue de 29,4 en el archipiélago. Se trata de la tasa más elevada del país y se sitúa más de nueve puntos porcentuales por encima de la media nacional (20 víctimas por cada 10.000 mujeres).

Además, la tasa de mujeres víctimas de violencia de género en Baleares ha aumentado en comparación con el segundo trimestre de 2025, cuando se situó en 27,6 víctimas por cada 10.000 mujeres.

El informe también recoge que 273 mujeres víctimas se acogieron a la dispensa del deber de declarar contra su agresor (el 14,8% del total de víctimas), un 18% menos que las que lo hicieron en el segundo trimestre de 2025.

Los datos relativos a las órdenes de protección mostraron una leve diferencia con los del segundo trimestre de 2025. Entre abril y junio de este año se solicitaron en los órganos judiciales de Baleares un total de 408 órdenes de protección, un 2,8% menos que hace un año.

Las órdenes de protección adoptadas sumaron en total 318, un 5,1% menos que hace un año y el 78% del total. En cuanto a la tasa de órdenes por cada 100 mujeres víctimas de violencia de género, en el segundo trimestre se situó en 22,1.