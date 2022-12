La visita a la tafona de Pedruixella Gran en Pollença cierra el ciclo 'Tasta la Serra'

La presidenta Cladera participa en la última actividad para promover y difundir los productos elaborados en la Serra de Tramuntana

La visita a la tafona de Pedruixella Gran en Pollença ha cerrado el ciclo 'Tasta la Serra', que el Consell de Mallorca ha llevado a cabo este año.

Según ha informado el Consell de Mallorca en una nota de prensa, este sábado dos grupos de personas han visitado la tafona de la finca Pedruixella Gran en el municipio de Pollença y han participado en una degustación de aceites de la Serra de Tramuntana. Como cada taller y degustación de los seis que se han llevado a cabo este año, las plazas se han llenado. La de este sábado ha sido la última de las actividades del programa 'Tasta la Serra', que la institución insular ha ofrecido a lo largo del año en diferentes municipios de la Serra de Tramuntana.

Se trata de una iniciativa que se puso en marcha con motivo del décimo aniversario de la distinción Unesco el año pasado, y que este 2022 se ha vuelto a repetir debido al gran éxito de participación.

La actividad, incluida en la agenda del Consorcio Serra de Tramuntana, ha contado este sábado con la presencia de la presidenta del Consell, Catalina Cladera, y la consellera insular de Territorio, Maria Antònia Garcías.

"La Serra de Tramuntana nos ofrece experiencias únicas, que muchos mallorquines no conocen de cerca porque no han tenido la oportunidad, y esto es lo que queremos facilitar", ha expresado Cladera. "No solo es probar un aceite, una naranja, cerezas, un vino o un queso hecho en la Serra, sino que es conocer en qué condiciones se ha elaborado, como el paisaje ha condicionado este proceso y como es de único un producto hecho en este espacio Patrimonio Mundial de la Humanidad", ha añadido.

Durante la visita, los participantes se han desplazado a la finca de Pedruixella Gran, situada en el Vall den Marc, en Pollença. La finca dispone de varios elementos patrimoniales muy bien conservados, entre ellos la tafona donde se ha elaborado el aceite de manera tradicional, con un animal y después, también se ha hecho una cata de aceites de la Serra de Tramuntana.

Esta actividad ha puesto el punto y final a la agenda de este año del 'Tasta la Serra', que ha organizado talleres y cata de naranjas en la finca Ecovinyassa de Sóller, una visita y cata de cerezas en Son Palou, Oriente (Bunyola); cata de vino de malvasia y tomate en Son Vives (Banyalbufar); cata de queso de cabra a Quesos Tramontana (Pollença) y una cata y taller de envasar 'oliva trencada' en Cas Sorell (Fornalutx).