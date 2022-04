Vivas defiende que Cort está "absolutamente abierto" a todas las demandas de entidades para el Día del Orgullo

La regidora asegura que si las entidades Lgtbi no quieren una cabalgata, no se hará

PALMA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La regidora de Justicia Social, Feminismo y Lgtbi, Sonia Vivas, ha defendido este lunes que el Ayuntamiento de Palma está "absolutamente abierto" a todas las demandas de las entidades Lgtbi y a "todas las formas de querer abordar" el Día del Orgullo.

Así lo ha expresado Vivas, en una rueda de prensa, al ser preguntada por las críticas de algunas entidades, como Ben Amics, que censuraron la propuesta de Cort para este día.

Desde Ben Amics señalaron que la Concejalía que dirige Vivas decidía, con su propuesta, "apropiarse del Orgullo y convertirlo en un carnaval de comparsas y desfiles". "No vamos a vender un Orgullo al capital ni a la mercantilización", apuntaron desde la entidad.

Vivas ha asegurado que el Ayuntamiento lleva tiempo recibiendo las demandas sobre esta cuestión por parte de las entidades, puesto que cada una "tiene una manera de vivir, de ver y de celebrar o reivindicar lo que no deja de ser una fecha importante para la comunidad". En este sentido, ha remarcado que Cort tratará de "tejer" con esas demandas "algo que abarque el sentir de todo el mundo y que todo el mundo esté contento".

De hecho, ha resaltado que desde hace tiempo diversas entidades de la comunidad Lgtbi y empresarios de Palma se reúnen en una comisión en el Centro Flassaders para elaborar las propuestas de cara al Día del Orgullo.

Ante la mejora de la situación derivada de la pandemia de la COVID-19, la regidora Vivas ha expresado su deseo "de hacer algo un poco más grande y aglutinar un poco más a la gente" para esta fecha señalada para la comunidad Lgtbi.

Con todo, ha tendido la mano a todas las entidades para "satisfacer las demandas de toda la comunidad", porque las personas Lgtbi son "diversas" y, por tanto, cada una tiene una forma de ver este día.

Según Vivas, desde el Ayuntamiento se hará "lo que se ha hecho siempre": apoyar la manifestación del Día del Orgullo. No obstante, ha añadido que si las entidades "finalmente no quieren una cabalgata, no se hará".

En concreto, sobre las acusaciones de Ben Amics de "mercantilización del Orgullo", Vivas ha descartado pronunciarse y ha expresado su respeto por todas las opiniones. "Cada persona lo puede entender de una manera", ha indicado.