Vox denunciará a Educación ante la Justicia si no les deja visitar los centros educativos públicos en horario lectivo

Publicado 23/01/2020 12:26:59 CET

PALMA DE MALLORCA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario y presidente de Vox Baleares, Jorge Campos, ha anunciado este jueves que el partido denunciará a la Conselleria de Educación ante los Tribunales, "si no rectifican" y les deja visitar los centros educativos públicos en horario lectivo.

En rueda de prensa, Campos ha calificado de "veto" la decisión tomada por Educación para que Vox acuda a los colegios cuando no está ni el profesorado ni los alumnos. En este sentido, el líder del partido ha asegurado que "no van a entrar en ese juego de engaño" y ha anunciado que no acudirán a la primera cita, prevista para este viernes.