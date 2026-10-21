Vox se ofrece a Prohens para negociar los Presupuestos y pone condiciones: "Primero los de aquí"

Archivo - La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, se ha ofrecido este miércoles "formalmente" al Govern para negociar la aprobación del techo de gasto y los Presupuestos autonómicos del 2027, aunque lo ha hecho poniendo como condición que en vivienda y en ayudas sean "primeros, los de aquí".

Cañadas ha concluido con este ofrecimiento su réplica a la presidenta del Govern, Marga Prohens, en la segunda jornada del Debate de Política General.

"Los ciudadanos nos necesitan, pero la mano tendida no es un cheque en blanco", ha señalado Cañadas, al tiempo que ha pedido "más desregulación, más firmeza contra la inmigración ilegal y en ayudas y vivienda, primero los de aquí".

La portavoz de Vox ha exigido que no se destine "ni un euro" a cooperación internacional mientras lo necesite un ciudadano de Baleares.

"Si su Govern resiste las imposiciones de la izquierda y sigue con las reformas, en Vox encontrará a su socio más seguro", ha concluido.