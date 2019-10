Vox pide al Govern que "explique en detalle" cómo se llevará a cabo la enseñanza de la religión islámica en los colegios

Publicado 07/10/2019 14:40:48 CET

PALMA DE MALLORCA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado y portavoz de Vox Baleares en el Parlament, Jorge Campos, ha explicado que su formación está preparando un Proposición No de Ley (PNL) para que el Govern "explique en detalle" cómo se va a llevar a cabo la enseñanza de la religión islámica en los centros públicos seleccionados para ello el curso que viene.

"No cejaremos en el empeño, no vamos a parar hasta que el Ejecutivo autonómico explique sus intenciones. Y lo haremos por todas las vías posibles, ya que cada vez que hacemos una pregunta en el Parlament se excusan, callan y no contestan. Vamos a insistir con una PNL que presentaremos en breve y con preguntas registradas con solicitud de respuesta por escrito", ha explicado en rueda de prensa.

Más concretamente, Campos ha sostenido que Vox va a requerir la información necesaria para conocer "cómo se va a controlar la selección de los profesores de religión islámica; quién y cómo se va a garantizar que el temario no fomente la homofobia y la sumisión de la mujer; si se va a exigir la capacitación de los profesores; y si se les va a exigir el nivel pertinente de catalán como al resto de profesores".