Vox presenta enmiendas a los Presupuestos del Govern para que invierta 4,6 millones en "apoyo a las mujeres embarazadas"

Publicado 30/11/2019 17:23:14 CET

PALMA DE MALLORCA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

Vox ha presentado una serie de enmiendas a los Presupuestos del Govern para 2020 por valor de 4,6 millones de euros con el objetivo de "apoyar a las mujeres embarazadas" y "fomentar la natalidad".

Según ha informado la formación este sábado en una nota de prensa, con la eliminación del IBDona se podrían destinar 2,6 millones de euros que irían de forma "íntegra" a ayudas a mujeres embarazadas y dos millones al "fomento" de políticas de natalidad.

En este sentido, la diputada del Grupo Parlamentario Vox Idoia Ribas ha señalado que "en una semana marcada por el 25N en la que el feminismo radical ha hablado y mezclado todo en favor de su presunta defensa de la mujer, no se ha oído ni una palabra de aquellas mujeres que por motivos económicos, falta de apoyo o desinformación se ven abocadas al aborto".

UN TOTAL DE 3.168 ABORTOS "POR DECISIÓN PROPIA" EN BALEARES EN 2018

Por otro lado, Ribas ha hecho hincapié en los 3.168 abortos en Baleares por "decisión propia", que se recogen los últimos datos del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, asegurando que "se trata de una cifra que demuestra no ya el fracaso, sino la inexistencia de medidas efectivas de apoyo a la mujer y a la maternidad".

En este sentido, la diputada de Vox en el Parlament balear ha insistido en que "no se puede reducir todo a una estadística, en pensar que no son más que números. Es necesario implementar medidas de apoyo a las mujeres para que sepan que no están solas si deciden seguir adelante con su embarazo".

Por otro lado, Ribas se ha referido a que Baleares registra una tasa de abortos --interrupción voluntaria del embarazo-- de 13,92 por mil, por encima de la media nacional que se sitúa en el 11,12 por mil y sólo por detrás de Cataluña, que presenta un 14,05 por mil.

Ribas ha concluido calificando los datos de "dramáticos por lo que suponen para la salud de las mujeres y ante el invierno demográfico que vive el país. Apoyar a las mujeres embarazadas es lo más feminista que hay, y apoyar la natalidad para cualquier tipo de persona es una medida imprescindible por una cuestión de mera supervivencia".