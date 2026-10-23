Vox sigue dispuesto a negociar los presupuestos pero vuelve a poner sobre la mesa los acuerdos "incumplidos" del pasado

Archivo - El portavoz del PP en el Parlament balear, Sebastià Sagreras y la portavoz de VOX en el Parlament balear, Manuela Cañada, durante la firma de un acuerdo. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario de Vox sigue dispuesto a negociar los presupuestos autonómicos de 2027, cuyo techo de gasto ha aprobado este viernes el Consell de Govern, pero ha vuelto a poner sobre la mesa los acuerdos "incumplidos" de pactos anteriores.

La portavoz de los de Santiago Abascal, Manuela Cañadas, ha reiterado, como ya dijo el pasado martes en el Debate de Política General, que están "dispuestos a sentarse" con el PP para una eventual aprobación de las cuentas.

"Ya lo dije, estamos ante una emergencia en España, ante el riesgo de perder una democracia, y tenemos que avanzar en todas las comunidades en las que el PP y Vox tienen una mayoría y a nivel nacional", ha dicho al ser preguntada al respecto en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de este viernes.

Tras anunciar la aprobación de un techo de gasto de 7.160,88 millones de euros, el conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha dicho que la semana que viene comenzará a reunirse con los grupos parlamentarios para negociar una posible aprobación del techo de gasto y de los presupuestos.

Sin embargo, ha limitado las negociaciones a cuestiones que "formen parte de la materia presupuestaria". Así, ha cerrado la puerta a negociar otras cuestiones, del mismo modo que hizo con el techo de gasto y las cuentas de 2025, que finalmente no salieron adelante.

Preguntada si está dispuesta a negociar con estas condiciones, Cañadas ha aprovechado para recordarle a Costa que todavía "hay cosas de anteriores presupuestos que todavía no se han cumplido".

"Primero podría haber dicho si iban a cumplir o no y así iríamos tranquilos a sentarnos, o si vamos a darles la mano y nos la van a morder. Queremos que se cumplan con lo que se pactó en los anteriores, pero vamos con una mirada de diálogo y por el bien de los ciudadanos de Baleares", ha zanjado.

"A VER SI NOS LLAMAN"

El portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha ironizado al ser cuestionado por el talante con el que su grupo parlamentario acudirá a la reunión de la semana que viene.

"A ver si Costa nos llama, que las últimas veces le ha constado encontrar nuestro teléfono. No sé si nos llamarán. Iremos a escuchar, pero nuestras diferencias desde el punto de vista fiscal y presupuestaria son muy grandes", ha dicho.

Para el eventual caso de que pudieran plantearse una negociación, ha señalado, el PP tendría que enmendar por completo una política fiscal que, a su juicio, va dirigida a "favorecer a los ricos".