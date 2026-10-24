Xisca Porquer no se presentará a las próximas elecciones a la alcaldía de Campos

Archivo - La alcaldesa de Campos, Francisca Porquer, durante una cadena humana, a 5 de julio de 2026, en Sa Ràpita, Mallorca, Islas Baleares (España).- Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA, 24 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Campos, Xisca Porquer (PP), no se postulará como candidata a la alcaldía en las próximas elecciones municipales, previstas para el 23 de mayo de 2027.

Lo ha anunciado este sábado en un mensaje publicado en sus redes sociales en el que se refiere a sus ocho años en el cargo como "los más apasionados" de su vida.

"Ser alcaldesa de mi pueblo ha sido un honor inmenso y una responsabilidad que he asumido siempre con una convicción: querer a Campos por encima de todo. Gracias por la confianza, el apoyo y el cariño que me habéis dado. Me llevo mucho más de lo que nunca habría podido imaginar", ha escrito.

Hasta las elecciones seguirá ejerciendo como alcaldesa, cargo al que accedió en 2019, "con la misma ilusión del primer día" y con su "compromiso con Campos intacto".

"Después de dos legislaturas de mayoría absoluta hay una cosa que también será siempre absoluta: el orgullo de ser 'campanera' y el cariño por mi pueblo. Gracias por haberme dejado formar parte de vuestras vidas y por haber formado parte de la mía. Ser alcaldesa es un honor que llevo y llevaré siempre dentro de mi corazón", ha subrayado Porquer.

La alcaldesa ha hecho este anuncio unos minutos antes de que el PP de Baleares anunciara la confección completa de sus listas de cara a las elecciones generales del próximo 29N, en las que figura como 'número cuatro' en la candidatura al Congreso de los Diputados.

En los últimos meses, Porquer protagonizó una polémica al irrumpir en la cadena humana en defensa de es Trenc organizada por los colectivos ecologistas. Se dejó ver en el momento de la lectura del manifiesto y se llevó abucheos por parte de los manifestantes.

Mientras desde los partidos de izquierdas con representación en Campos la acusaron de protagonizar un "lamentable espectáculo con actitud provocadora", ella negó cualquier intención "de eclipsar ni restar protagonismo al acto" y acusó a los ecologistas de causar un "atentado" en el parque natural.