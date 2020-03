Yllanes, al PP sobre los puntos de recarga de coches eléctricos: "Es una ignorante, no tiene ni la más remota idea"

PALMA DE MALLORCA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y conseller de Transición Energética y Sectores Productivos, Juan Pedro Yllanes, ha calificado a la diputada del PP María Salomé Cabrera de "ignorante" por no "tener ni la más remota idea" sobre las peticiones de los pequeños y medios empresarios de 'rent a car' sobre los puntos de recarga de coches eléctricos en zonas turísticas.

Tras la pregunta de la diputada 'popular' en el pleno del Parlament de este martes sobre si el Govern considera necesario instalar puntos de recarga de coches eléctricos en puntos turísticos, Cabrera ha exigido al conseller que retirara ese calificativo, hecho que ha realizado Yllanes.

Como respuesta, el titular de Transición Energética ha explicado que en 2019 se instalaron 300 puntos de recarga en zonas turísticas y en 2020 está previsto que se pongan en marcha más de 500. "La distribución se hace siguiendo recomendaciones técnicas", ha matizado.

Ante esto, Cabrera ha asegurado que existe una "gran incoherencia" en el Govern al poner en marcha una ley para "prohibir el diésel" y no dotar de puntos de recarga para coches eléctricos. Además, han cuestionado si el Ejecutivo concederá la moratoria solicitada por las empresas de 'rent a car'.

El conseller ha confirmado que "no concederán esa moratoria". "Se ve que recogen los datos de las multinacionales, que son las que no matriculan sus coches aquí para no pagar impuestos", ha subrayado, para después informar que "están en continuo contacto" con los pequeños y medianos empresarios del sector para "ofrecer una solución consesuada".