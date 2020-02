Yllanes, al PP: "No tiene ni la más remota idea de lo que establece la ley sobre los vehículos diésel"

PALMA DE MALLORCA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Transición Energética y Sectores Productivos, Juan Pedro Yllanes, ha asegurado que el diputado del PP Antoni Costa "no tiene ni la más remota idea de lo que establece la ley sobre la regulación de los vehículos diésel".

Yllanes ha respondido a la cuestión de Costa sobre si finalmente el Govern prohibirá la venta de vehículos diésel en 2025. Ante esta pregunta, el conseller ha matizado que "la ley no prohíbe la venta, sino la circulación".

"No se ha leído usted la Ley, la disposición tercera no habla de prohibir la venta de diésel sino de su circulación", ha espetado. El diputado 'popular' ha achacado la bajada de ventas a la Ley de Cambio Climático balear. Sin embargo, el conseller ha rehusado esta afirmación al considerarla "una temeridad".

'AGONÍA' DEL PEQUEÑO COMERCIO

Por otra parte, Yllanes ha respondido a la cuestión de la diputada del PP Margalida Durán de si el Govern considera que el comercio de Palma "está agonizando". En este sentido, ha confirmado "su preocupación" por el sector y, por ello, ha anunciado que actualmente mantienen "un canal de comunicación abierto y permanente" con el sector.

No obstante, Durán ha dudado de su palabra y le ha pedido que "sean cuáles sean sus políticas" para paliar este problema "debe cambiarlas porque no han ayudado en nada" al sector. "La realidad es que está agonizando y el Govern no está haciendo nada", ha dicho.

El conseller, en su turno de palabra, ha especificado las competencias del Govern sobre este asunto y ha precisado que su política se encamina a "localizar y dar apoyo a los comercios emblemáticos, no sólo por formar parte de un tejido productivo sino por su carácter histórico".

Además, ha anunciado que el objetivo del Ejecutivo balear es dinamizar los barrios con centros comerciales ya que son "áreas de promoción económica". "Ya tenemos muy avanzados los trabajos en Inca, Artà, Menorca e Ibiza", ha detallado, para a la vez avanzar que ya hay políticas concretas para revertir la situación del pequeño comercio.