Yllanes se muestra seguro de ser presidente del Govern y no descarta a Armengol como vicepresidenta

Publicado 05/04/2019 15:11:34 CET

PALMA DE MALLORCA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato al Govern, Juan Pedro Yllanes, ha asegurado durante un encuentro con el Cercle d'Economia de Mallorca que "no tiene ninguna duda" de que será presidente del Ejecutivo autonómico y no ha descartado a Francina Armengol como vicepresidenta.

Yllanes, además, ha insistido en la "necesidad" de hacer cumplir el artículo 138 de la Constitución, que establece que la solidaridad entre los territorios deben tener en cuenta la insularidad.

"Cuando sea presidente del Govern, en Madrid no les quedará más opción que cumplir con lo que dice la Constitución y por ello ha dicho que aspiran a sacar un Régimen Especial para Baleares (REB) "mucho más completo que el que se ha firmado".

"No es el REB que reclamamos, no es el mejor que podemos tener pero es una declaración de intenciones que puede tener un desarrollo eficaz. Creo que estamos mejor que hace seis meses, pero no porque seamos unos caprichosos, sino porque realmente lo necesitamos para ser competitivos", ha reflexionado.

El candidato al Govern, también ha explicado al ente que se continuarán las políticas que no han podido ser completadas esta legislatura, como la lucha contra la precariedad laboral.

Además, ha dicho que apuestan por el turismo, pero "un turismo de calidad y que no sea un turismo de borrachera".

Junto a Yllanes, en el acto también han participado la candidata al Consell de Mallorca, Aurora Ribot, y el candidato a la alcaldía de Palma, Alberto Jarabo, que han trasladado las propuestas de Podemos para llevar a cabo durante la próxima legislatura.

Entre otras, han destacado el hecho de erradicar los barracones escolares, el tener una ley educativa de consenso o apostar por un turismo de calidad que acabe con la precariedad de los trabajadores y trabajadoras de las Islas Baleares .

Asimismo, los candidatos han defendido la necesidad de continuar las políticas progresistas llevadas a cabo durante estos cuatro años, ya que para poder completarlas "se necesitan cuatro años más", ha dicho Yllanes.