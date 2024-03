Los 27 critican falta de elección real en las presidenciales en Rusia

Archivo - Centro de votación en San Peterburgo en una imagen de archivo. - IGOR RUSSAK / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO - Archivo

Avisan que los resultados no aplican a territorios ocupados en Ucrania



BRUSELAS, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los Estados miembro de la Unión Europea han criticado este lunes que las elecciones presidenciales en Rusia en las que el presidente, Vladimir Putin, ha logrado la reelección con el 87,2 por ciento tuvieron lugar en un contexto "restrictivo", sin oposición real y que en ningún caso pueden aplicarse a territorios ocupados en Ucrania.

"Las elecciones presidenciales celebradas por Rusia tuvieron lugar en un entorno altamente restringido, exacerbado también por la guerra ilegal de agresión de Rusia contra Ucrania", ha señalado el bloque europeo en un comunicado, en el que de todos modos evitan referirse a la legitimidad de la victoria de Putin.

Según critican los 27, las autoridades rusas han incrementado la represión interna en el marco de las elecciones, actuando contra políticos opositores, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación independientes y otras voces críticas a través del "uso de legislación represiva y penas de prisión por motivos políticos". En este sentido indica que los comicios no contaron con oposición real y recalca que la muerte del disidente Alexei Navalni en prisión unas semanas antes evidencia "la aceleración de la represión sistemática".

La UE subraya que los comicios presidenciales se celebraron "en un espacio político cada vez más reducido", "lo que se ha traducido en un alarmante aumento de las violaciones de los derechos civiles y políticos, e impidió presentarse a muchos candidatos, incluidos todos los que se oponían a la guerra ilegal de agresión de Rusia, privó a los votantes rusos de una posibilidad real de elección y limitó enormemente su acceso a una información veraz".

Asimismo, los 27 afean que Moscú no haya permitido la presencia de observadores internacionales de la OSCE, algo que según insiste la diplomacia europea va contra los propios compromisos de Rusia con la organización.

Respecto a la celebración de los resultados en territorios ocupados en Ucrania, los Estados miembro de la UE son tajantes al condenar la "ilegalidad" de las votaciones en Crimea, Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia.

"Las denominadas elecciones en estos territorios representan otra violación manifiesta por parte de Rusia del derecho internacional, de la independencia, soberanía e integridad territorial de Ucrania", ha afirmado, insistiendo en que las elecciones "son nulas y no pueden producir efecto legal alguno". Es por ello que recalca que la UE no reconocer ni reconocerá las elecciones en las regiones ocupadas en Ucrania ni sus resultados.

CRÍTICAS DE BORRELL Y LOS BÁLTICOS

Antes de la reunión de ministros de Exteriores en Bruselas, varios participantes han sido críticos con las elecciones rusas. El Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, ha afirmado que las elecciones en Rusia "no han sido libres ni justas", insistiendo en que no pudieron contar con una misión de la OSCE y sucedieron en un entorno "muy restringido".

"Esto es lo que diplomáticamente puedo decir, pero más que eso, estas elecciones se han basado en la represión y la intimidación. Y se han celebrado en los territorios ucranianos ocupados, violando la soberanía ucraniana", ha apuntado.

El ministro de Exteriores letón, Krisjanis Karins, ha ido un paso más allá al señalar que las elecciones rusas "no tienen legitimidad", tras lamentar que el país va a seguir el mismo curso que los últimos 20 años, desde la llegada al poder de Putin. "Con él en el poder está claro que Rusia no va cambiar el rumbo y la cuestión es cómo vamos a responder desde Europa", ha dicho, insistiendo en reforzar el apoyo a Ucrania.

De lado de Finlandia, su colega Elina Valtonen, ha señalado que "con o sin elecciones" la posición agresiva de Rusia hacia Europa va a seguir por lo que el bloque tiene que prepararse para la amenaza existencial que representa Moscú, insistiendo en que no se puede congelar el conflicto en Ucrania y si la UE "no para la agresión, Rusia no parará".

Entretanto, el titular estonio, Margus Tsahkna, ha afirmado que los comicios fueron una "farsa" y más que unas elecciones democráticas fueron "la nominación de Putin como líder de Rusia". "No son elecciones legítimas y el lugar de Putin es que en La Haya como criminal de guerra", ha asegurado.